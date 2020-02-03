Кремль: упоминание Бога в Конституции обсуждает рабочая группа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею патриарха Кирилла добавить в Конституцию упоминание о Боге. Он сообщил, что все предложения обсуждаются в рамках комиссии.
Дискуссию ведет рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию. Были высказаны и сформированы разные предложения, в том числе и об упоминании Бога, рассказал Песков.
«Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения», — приводит его слова «ТАСС».
Задача комиссии — обрабатывать и воспринимать озвученные предложение, а затем выносить консолидированное мнение об их уместности или неуместности, добавил Песков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вписать в Конституцию упоминание о Боге. Об этом он призвал молиться православных христиан.