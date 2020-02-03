«Изобразили букву «Т»»: Ford протаранил BMW, нарушающего ПДД

&#171;Изобразили букву &#171;Т&#187;&#187;: Ford протаранил BMW, нарушающего ПДД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге около Исаакиевского проспекта произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Машины столкнулись в зоне пешеходного перехода.

Авария случилась сегодня, 3 января, на пересечении Большой Морской улицы и Исаакиевской площади. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что один из водителей попытался развернуться, однако завершить маневр не удалось. Машину протаранила другая легковушка.

«Форд и БМВ изобразили букву «Т»», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте», указывая на расположение машин.

Удар был не сильным, однако участники значительно затруднили проезд остальному транспорту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с грузовиком на Дальневосточном проспекте. Машина застряла под «мостом-глупости».

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