«Изобразили букву «Т»»: Ford протаранил BMW, нарушающего ПДД

В Петербурге около Исаакиевского проспекта произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Машины столкнулись в зоне пешеходного перехода.

Авария случилась сегодня, 3 января, на пересечении Большой Морской улицы и Исаакиевской площади. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что один из водителей попытался развернуться, однако завершить маневр не удалось. Машину протаранила другая легковушка.

«Форд и БМВ изобразили букву «Т»», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте», указывая на расположение машин.

Удар был не сильным, однако участники значительно затруднили проезд остальному транспорту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с грузовиком на Дальневосточном проспекте. Машина застряла под «мостом-глупости».