Прием в честь Жан-Поля Готье в ресторане-гостиной Штакеншнейдер

Прием в честь Жан-Поля Готье в ресторане-гостиной Штакеншнейдер
Фото: pixabay.com

31 января 2020 года вслед за Парижем и Лондоном грандиозное Fashion Freak Show от легендарного французского кутюрье Жан-Поля ГОТЬЕ принял Санкт-Петербург! По окончании премьеры Король эпатажа отправился на официальную afterparty в ресторан-гостиную Штакеншнейдер на Миллионной улице.

Под стать формату и костюмам Fashion Freak Show преобразился и роскошный петербургский ресторан. Все, что так любит сам Жан-Поль, стало частью атмосферы этого вечера: самая модная музыка от резидента парижского Cox Bar (одно из любимых заведений Готье) диджея Feodor AllRight, эпатажные выступления барабанщиков и оперной дивы Екатерины Гавриловой, прервавшей ради встречи с кутюрье гастроли на Мальте, модели в образах флаконов ароматов Gaultier и, конечно же, изысканные блюда русской кухни, которыми так славится Штакеншнейдер.

На вечере собрались известные российские дизайнеры, редакторы модных журналов, блогеры и светские львицы, большинство из которых уважили маэстро винтажными нарядами JPG, заметив к тому же, что столь яркого и душевного мероприятия в Северной столице не было уже несколько лет.

Как и творчество главного гостя этого вечера, интерьер ресторана исключает любой намек на минимализм: натуральная кожа и ковры, бархат, картины, дерево, хрусталь, бронза и лепнина на потолках – главные элементы убранства.

Дом архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера, в стенах которого располагается ресторан, построен более двух веков назад и в свое время являлся центром литературной и светской жизни Петербурга, а сегодня волею судеб стал эпицентром Высокой моды.

Следующие шоу пройдут в Москве с 6 по 16 февраля. Онлайн-продажа билетов тут

Организаторы события – DRESS CODE Agent и ресторан-гостиная Штакеншнейдер. Организатор гастролей Fashion Freak Show в России – Euroshow Promoter.

PR-сопровождение – Look PR. Информационная поддержка: Медиасиндикат, DC magazine, GEO.pro.

Организаторы благодарят за помощь Black Event Group, PM production, Agent Production Stars, студию флористики DecorStoreSPb, Барабанное шоу «Северный удар» и режиссера-постановщика вечера Дмитрия Эстрина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
культура мероприятия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга не планируют разрывать концессионное соглашение со ...
Коронавирус лишил российский бизнес миллионов долларов
Беглов наградил работников администрации Петербурга за успехи на службе
Прием в честь Жан-Поля Готье в ресторане-гостиной Штакеншнейдер
Арестованного в Петербурге адвоката обязали вернуть деньги клиенту
Коронавирус может снизить продажи iPhone на 10%
С 14 февраля Россия закроет чартерные рейсы из Китая
Роспотребнадзор проверит продажу сигарет в магазине на Свечном