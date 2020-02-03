Прием в честь Жан-Поля Готье в ресторане-гостиной Штакеншнейдер

31 января 2020 года вслед за Парижем и Лондоном грандиозное Fashion Freak Show от легендарного французского кутюрье Жан-Поля ГОТЬЕ принял Санкт-Петербург! По окончании премьеры Король эпатажа отправился на официальную afterparty в ресторан-гостиную Штакеншнейдер на Миллионной улице.

Под стать формату и костюмам Fashion Freak Show преобразился и роскошный петербургский ресторан. Все, что так любит сам Жан-Поль, стало частью атмосферы этого вечера: самая модная музыка от резидента парижского Cox Bar (одно из любимых заведений Готье) диджея Feodor AllRight, эпатажные выступления барабанщиков и оперной дивы Екатерины Гавриловой, прервавшей ради встречи с кутюрье гастроли на Мальте, модели в образах флаконов ароматов Gaultier и, конечно же, изысканные блюда русской кухни, которыми так славится Штакеншнейдер.

На вечере собрались известные российские дизайнеры, редакторы модных журналов, блогеры и светские львицы, большинство из которых уважили маэстро винтажными нарядами JPG, заметив к тому же, что столь яркого и душевного мероприятия в Северной столице не было уже несколько лет.

Как и творчество главного гостя этого вечера, интерьер ресторана исключает любой намек на минимализм: натуральная кожа и ковры, бархат, картины, дерево, хрусталь, бронза и лепнина на потолках – главные элементы убранства.

Дом архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера, в стенах которого располагается ресторан, построен более двух веков назад и в свое время являлся центром литературной и светской жизни Петербурга, а сегодня волею судеб стал эпицентром Высокой моды.

Следующие шоу пройдут в Москве с 6 по 16 февраля. Онлайн-продажа билетов тут

Организаторы события – DRESS CODE Agent и ресторан-гостиная Штакеншнейдер. Организатор гастролей Fashion Freak Show в России – Euroshow Promoter.

PR-сопровождение – Look PR. Информационная поддержка: Медиасиндикат, DC magazine, GEO.pro.

Организаторы благодарят за помощь Black Event Group, PM production, Agent Production Stars, студию флористики DecorStoreSPb, Барабанное шоу «Северный удар» и режиссера-постановщика вечера Дмитрия Эстрина.