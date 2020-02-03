Барановская удивилась, услышав об увольнении Гордона

Барановская удивилась, услышав об увольнении Гордона
Барановская в шоке. Фото: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая уверяет, что коллега не собирается покидать программу «Мужское/Женское».

Об этом стало известно 3 февраля. Слухи об увольнении телеведущего Александра Гордона прокомментировала его соведующая Юлия Барановская. У нее спросили, действительно ли коллега уходит из шоу. Возмущенная Барановская заверила, что никуда не собирается и задалась вопросом, откуда появляется такая информация.

Напоминаем, что до этого СМИ, ссылаясь на собственные источники, писали, что Гордон покидает «Мужское/Женское» и что шоу могут закрыть из-за плохих рейтингов. В обе новости телезрители поверили неохотно – передача идет с большим успехом уже около шести лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Барановская удивила подписчиков селфи без макияжа. Поклонники пишут, что телеведущая выглядит слишком уставшей.

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