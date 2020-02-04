В вестибюле «Чкаловской» нашли древние окаменелости

В вестибюле «Чкаловской» нашли древние окаменелости
Снаружи и внутри вестибюль обделан полированным ордовикским известняком. Фото: vk.com/club129417167

В наземном вестибюле станции метро «Чкаловская» обнаружили древние окаменелости возрастом более 400 млн лет.

Об этом сообщается в паблике «Кружок любительской палеонтологии» социальной сети «ВКонтакте».

Снаружи и внутри вестибюль обделан полированным ордовикским известняком. В камне нашли следы эндоцерасов, морских пузырей, брахиопод и мшанок. По словам палеонтологов, в плитах можно детально разглядеть внутреннее строение древних животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дом Брюллова на Кадетской линии, 21 могут отдать под Музей-институт исламской культуры. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ответ на запрос депутата Алексея Ковалева, пишет портал «Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга».

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