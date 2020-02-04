Путин признался, что не выполнил последний наказ Гранина

Путин признался, что не выполнил последний наказ Гранина
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о последней встрече с писателем и общественным деятелем Даниилом Граниным и признался, что ни в полной мере исполнил его наказ.

В ходе разговора Путин и Гранин затронули тему популяризации науки. Писатель выразил беспокойство, что по телевизору и в интернете в основном говорят о кражах и криминале. При этом научная сфера остается без внимания.

Гранин, по словам Путина, лично просил его заняться данным вопросом, пишет ИА Regnum.

«Я, к сожалению, не чувствую, что полностью исполнил его наказ. Это была моя с ним последняя встреча», — рассказал Путин на встрече с волгоградской общественностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину. Церемонию посетил президент России Владимир Путин.

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