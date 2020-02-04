Стены Меншикова бастиона в Петропавловской крепости под угрозой разрушения

Стены Меншикова бастиона на Заячьем острове в Петропавловской крепости начали стремительно разрушаться из-за невозможности реставрации.

Причиной этого стали обнаруженная археологами несколько лет назад первая деревянно-земляная крепость на Заячьем острове. Она сохранилась с 1703 года, времен основания Северной столицы. Уникальный исторический объект, к сожалению, препятствует проведению работ по гидроизоляции кирпичных стен бастиона, из-за чего они все быстрее разрушаются.

Ранее археологи намеревались обследовать обнаруженный вал и воссоздать его 3D-модель, чтобы после иметь возможность рассуждать о дальнейшей судьбе находки. Однако специалисты пока никак не комментируют ухудшающееся состояние бастиона.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что археологам удалось раскрыть тайну истуканов на острове Пасхи.