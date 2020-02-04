66-летняя Елена Проклова предстала перед поклонниками в шортах и без макияжа

66-летняя Елена Проклова предстала перед поклонниками в шортах и без макияжа
Помимо Елены Прокловой на шоу отправились Наталья Бардо, Лукерья Ильяшенко, Надежда Ангарская, Евгений Папунаишвили и другие звезды. Фото: Instagram @zvezdnie_novosti__

В несвойственном для актрисы амплуа Елена Проклова появилась на шоу телеканала «ТВ-3» «Последний герой. Звезды против зрителей».

Одним из условий участия в шоу является отсутствие макияжа, возможности сделать прическу или нарядиться. Однако актрису это не испугало. По словам Прокловой, она не зависит от косметики: звезда нередко проводит время на даче, «а там уж не до прикрас».

Единственное, что беспокоит актрису, это реакция зрителей. Она переживает, что непривычный внешний вид разочарует поклонников. Однако, Проклова комментирует ситуацию не без юмора: «Ну, ребята, какая есть».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что резидент Сomedy Club Гарик Харламов подшутил над своим коллегой Семеном Слепаковым. В своем Instagram Харламов опубликовал фото Льва Толстого в молодости, сказав, что на самом деле это — Семен.

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