Двое с муляжом гранаты задержаны за кражу в супермаркете на Рихарда Зорге

В Красносельском районе Петербурга двое мужчин попытались совершить кражу в сетевом супермаркете на улице Рихарда Зорге. С собой у них была учебная граната.
По данным правоохранителей, мужчины вошли в магазин 3 февраля. Один из них достал из кармана предмет, похожий на гранату, после чего они попытались похитить различные товары.
На место незамедлительно прибыли полицейские. Злоумышленников задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Подозреваемыми оказались двое 24-летних петербуржца. Мужчины нигде не работают, один из них ранее был судим за покушение на кражу.
«Изъята учебная граната», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу», в отношении второго — по статье «хулиганство».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина попыталась украсть продукты на 3 тыс. рублей из магазина на Приморском проспекте.