В 2020 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 34 новых дома

Больше всего жилых домов в январе было введено в Калининском районе. Фото: pixabay

Больше всего жилых домов в январе было введено в Калининском районе. Фото: pixabay

За начало 2020 года в Петербурге сдали в эксплуатацию более 220 тысяч квадратных метров жилья — это 34 новых дома на 4345 квартир. Об этом сообщили в городском Комитете по строительству.

Больше всего жилых домов в январе было введено в Калининском районе. Там за один месяц было введено почти 80 тысяч квадратных метров жилья — один дома на 1455 квартир. Следом идут Московский (более 50,5 тыс. кв.м. жилья — два дома) и Приморский ( более 6 тыс. кв.м. жилья) районы.

Помимо жилой недвижимости, за январь в Северной столице ввели в эксплуатацию 26 объектов общегражданского назначения. Среди них, в частности, физкультурно-оздоровительный комплекс, объект общественного питания и котельная.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на вторичное жилье в Петербурге растут активнее, чем на новостройки.