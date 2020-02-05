ФИФА прокомментировала новости об отстранении сборной России от ЧМ-2022 в Катаре

В Международной федерации футбола (ФИФА) не подтвердили информацию арабских СМИ о том, что российскую сборную отстранили от участия в Чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе ФИФА заявили, что не располагают данным об отстранении сборной России от ЧМ-2022. Так организация прокомментировала информацию арабского издания BeIN Sports, которое утверждает, что WADA проинформировало Россию о недопуске к чемпионату.

Российский футбольный союз и РУСАДА также заявили, что не получали новых данных об участии российской сборной в ЧМ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Черчесов останется тренером сборной России вне зависимости от итогов Евро-2020.