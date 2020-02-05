На Балканской площади фургон-рефрижератор наехал на женщину

Во Фрунзенском районе Петербурга 5 февраля госпитализировали 43-летнюю женщину. Она попала под колеса фургона-рефрижератора Hyundai.

Авария произошла на территории торгового комплекса «Балкания Nova» на Балканской площади, 17. В районе полудня водитель Hyundai совершил наезд на пешехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщину увезли на скорой. Состояние её медики оценивают как тяжелое.

За рулем автомобиля находился мужчина 1994 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошло ДТП с участием легкового авто. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник. Автомобилисты указывают на то, что движение по ЗСД затруднено из-за гололеда.