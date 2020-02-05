В Дагестане цены на медицинские маски выросли на 650%

В Дагестане цены на медицинские маски выросли на 650%
Спрос на медицинские маски вырос. Фото: unsplash.com

В дагестанских аптеках цены на медицинские маски выросли в среднем на 650%. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщил замруководителя ФАС России Андрей Цариковский в эфире телеканала «Россия-24», рост цен на медицинские маски в Республике Дагестан стал самым серьезным по всей России. По словам Цариковского, в находящихся рядом с Китаем регионах рост цен действительно есть, однако, по сравнению с Дагестаном, он довольно незначителен.

О таком завышении цен во время чрезвычайных ситуаций он отозвался как об экономическом мародерстве. Специалист также добавил, что зачастую аптеки массово договариваются о поднятии цен, что похоже на действия картеля. Таким аптечным сетям может грозить крупный штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на фоне ОРВИ и коронавируса подорожали медицинские маски.

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