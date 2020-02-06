Петербуржца оштрафовали за сокрытие арестованных монет

Петербуржца оштрафовали за сокрытие арестованных монет
Алиментщик скрыл коллекцию монет. Фото: pixabay.com

Жителя Петербурга решением суда оштрафовали на 5 тыс. рублей. Его признали виновным в сокрытии имущества, подвергнутого аресту.

Мужчина утаил свою коллекцию монет на сумму более 173 тыс. рублей. Скрывать их ему удавалось с октября по декабрь 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что петербуржцу в июле 2018-го по решению арбитражного суда был выдан исполнительный лист. На его основании он должен был каждый месяц перечислять нетрудоспособному сыну выплаты в размере двух минимальных размеров оплаты труда до тех пор, пока не изменится материальное положение одной из сторон.

При этом мужчина скрыл, что имеет коллекцию монет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке должник по алиментам скрыл коллекцию из 1 тыс. 730 монет.

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