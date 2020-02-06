На Приморском шоссе вводят ограничение движения до 8 апреля

На Приморском шоссе вводят ограничение движения до 8 апреля
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

В субботу, 8 февраля, на Приморском шоссе вводят новые ограничения движения для водителей, сообщили в государственной административно-технической инспекции.

Движение будет ограничено в течение двух месяцев по четной стороне Приморского шоссе. Речь идет об участке шоссе от Дуговой улицы до Коннолахтинского проспекта. Здесь будут проходить работы по прокладке электрокабеля.

Ограничения снимут 8 апреля. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорость на Невском могут ограничить до 40 км/ч к осени.

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