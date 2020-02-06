Правительство Медведева получило критику от счетной палаты

Счетная палата России раскритиковала и сочла неэффективной работу правительства Дмитрия Медведева за последние три года, заявив об отсутствии стратегического планирования.

Как сообщается на сайте ведомства, почти половину (45%) показателей национальных и федеральных проектов даже не включили в планы правительства. Вместе с тем, цели государственных программ упоминаются только на 26%.

Одной из главных проблем аудиторы называют недостаточную информированность членов Кабмина о реализации федеральных проектов, а также отсутствие достаточного влияния вице-премьеров на министерства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков назвал причину отставки правительства Медведева. Напомним, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым 15 января ушло в отставку.