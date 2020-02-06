На Невском демонтировали исторические балконы Дома Голландской церкви

На Невском демонтировали исторические балконы Дома Голландской церкви
Балконы на Невском, 20. Фото: КГИОП

В центре Петербурга уничтожили исторические ограждения балконов на Доме Голландской церкви, расположенной на Невском проспекте, 20.

Здание построено в первой половине XVIII века и внесено в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Комитет по охране памятников в Петербурге отметил, что петербуржцы первыми обратили внимание на срезанные кованные ограждения на уровне второго этажа, которые находятся под охраной.

В конце января ведомство установило, что демонтированные ограждения валяются посреди улицы и никем не охраняются. Сами же балконы затянули зеленой строительной сеткой.

Фото: КГИОП

Сейчас ограждения передали на хранение ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района». Представители организации будут приглашены в КГИОП на выяснение обстоятельств. Там же будет составлен административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочие испортили фасад дома Корфа из-за невыплаты зарплаты.

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