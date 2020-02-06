В Ленобласти готовятся к строительству производства топливного гранулята

В Ленобласти готовятся к строительству производства топливного гранулята
Пресс-гранулятор. Фото: Википедия

Ленинградская область намерена освоить рынок нового топлива. В Выборгском районе планируется построить производство топливного гранулята (SPF).

Разместить его могут на территории бывшего месторождения недр «Островское». Проведение инженерных изысканий на площади 50 га санкционировала Администрация Ленобласти.

«В качестве обременения владельцев будущего завода обяжут провести рекультивацию территории карьера», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Технология производства гранул подразумевает сортировку твердых бытовых отходов (ТБО). Металл, стекло и пластик отделяются для вторичной переработки, а остальная масса отходов направляется на дробление и сушку. В дальнейшем из неё образуются топливные гранулы.

По предварительным оценкам, первая очередь производства сможет перерабатывать до 500 тыс. тонн входящей массы в год. Аналогичный опыт был применен во Франции, Швеции и Китае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область рассматривает возможность введения регионального экологического сбора. Мера направлена на получение средств за прием и утилизацию мусора из Петербурга.

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