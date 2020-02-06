Фирма в Пушкине незаконно использовала федеральную собственность

В Пушкинском районе прокуратура проверила соблюдение закона ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» и ООО «Феникс», при управлении и распоряжении федеральным имуществом.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в 2015 году агроинженерный центр и коммерческая организация заключили между собой договор аренды нежилого помещения в Пушкине, площадью 115,5 «квадратов». Помещение использовали под склад, а договор заключили сроком до сентября 2018 года.

Оказалось, что в нарушение закона помещение использовалось после сентября 2018 года без необходимых документов, разрешающих продление аренды.

Руководитель ООО «Феникс» получил представление, а в отношении должностного и юрлица возбуждены административные дела об использовании федеральной собственности без надлежаще оформленных документов.

Суд вынес должностному и юрлице предупреждения.

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