Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Утром 6 февраля во многих новостных заголовках появилась информация о попытке суицида чемпионки мира по гимнастике Александры Солдатовой. Сообщалось, что спортсменка, якобы решившая свести счёты с жизнью, была доставлена в одну из московских клиник.

Позже, в инстаграм-аккаунте своего тренера Анны Дьяченко, Солдатова поспешила опровергнуть данную информацию, выпустив видеобращение. В нём она рассказывает, что во время приготовления завтрака порезалась острым ножом. Девушка решила не заниматься самолечением и обратилась к медикам. Поскольку у неё должна была быть тренировка, она предупредила тренера, что немного опоздает.

Солдатова сообщила, что сейчас с ней всё хорошо, скоро она снова поедет на тренировку, а впереди у неё участие в гала-концерте.