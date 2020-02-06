В Петербурге разрешили построить три школы и четыре детсада

В 2020 году Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала почти 30 разрешений на строительство в городе.
Как сообщили в пресс-службе Госстройнадзора, среди выданных документов, в том числе, было разрешено приступить к строительству трех школ в Красногвардейском, Выборгском и Невском района Петербурга.
Также разрешено построить четыре дошкольных учреждения в Шушарах, в Красногвардейском, Василеостровском и Невском районах.
В январе также было выдано разрешение на строительство двух производственных, трех складских, шести жилых, шести торговых и трех многофункциональных объектов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти готовятся к строительству производства топливного гранулята.