Готье не считает русских мужчин красивыми

Готье не считает русских мужчин красивыми
Прием в честь Жан-Поля Готье в ресторане-гостиной Штакеншнейдер. Фото: Павел Михайлов

С модельером не смог не согласиться ведущий Васильев.

Об этом стало известно 6 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Модельер Жан-Поль Готье, комментируя модельный бизнес в России, заявил, что в стране много красивых женщин. При этом его неприятно удивляют мужчины – они для подиума слишком «мачистые». Готье считает, что россиянки следят за внешностью и стараются нравиться окружающим, а вот мужчинам из России на это все равно.

Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев в разговоре с «Газетой. ру» согласился с Готье и заявил, что россияне и правда никогда не блистали на подиумах. А вот «русские манекенщицы есть в каждом модном доме». Васильев считает положительными чертами русских мужчин можно назвать то, что они занимаются спортом и любят трудиться. При этом общество не ждет, что они будут красивыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прием в честь Жан-Поля Готье в ресторане-гостиной Штакеншнейдер.

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