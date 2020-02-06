Министр транспорта Карелии будет уволен из-за взяток

Алексей Кайдалов проработал в администрации республики меньше двух лет.

Об этом стало известно 6 февраля. Обо всем сообщает пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. Она заявила, что Артур Парфенчиков собирается уволить министр Алексея Кайдалова из-за взяток. Указ должны были подписать в этот четверг. К слову, раньше подозреваемый в коррупционных преступлениях работал в администрации Санкт-Петербурга.

Глава республики поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за хорошую работу. Он также заверил, что готов извиниться перед россиянами, если Кайдалов окажется виновным в правонарушениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудника «Тихвинских электрических сетей» подозревают в получении взятки. Следствие считает, что в период с сентября по декабрь 2018 года подозреваемый получил взятку в размере более 500 тыс. рублей от гендиректора одного из предприятий.