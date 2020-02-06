Продюсер Матвиенко рассказал, почему умирают солисты «Иванушек»

Он убежден, что артистки перебарщивают с алкоголем и наркотиками.

Об этом стало известно 6 февраля. Обо всем сообщает «АиФ», ссылаясь на слова продюсера Игоря Матвиенко. Он, комментируя смерти солистов «Иванушек», заявил, что знает причины. Всему виной – алкоголь и наркотики. Так, Сорин попал в плохую компанию и начал «сидеть» на наркоте». Яковлев же страдал от зависимости от алкоголя – Матвиенко пытался говорить с ним о происходящем, но тот не прислушивался к советам.

Напоминаем, что Сорин умер, когда ему было всего 28 лет. Он упал с шестого этажа. Яковлев же скончался три года назад в возрасте 47 лет из-за пневмонии.

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