Звезда Голливуда Кирк Дуглас умер в 103 года

В США на 104-м году жизни скончался актер и звезда золотого века Голливуда Кирк Дуглас. О произошедшем рассказал его сын Майкл Дуглас.

«Мой брат и я с огромной печалью сообщаем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет. Для всего мира он был легендой, актером золотого века Голливуда и гуманистом, приверженность справедливости и принципы которого стали для нас примером», — рассказал сын актера журналу People.

Дуглас добавил, что для него и членов семьи Кирк был просто отцом, зятем, любящим дедушкой и прекрасным мужем.

Завершить свою речь актер решил словами, которые сказал отцу в его последний день рождения в декабре 2019 года: «Папа, я тебя очень люблю и горжусь быть твоим сыном».

Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в штате Нью Йорк, США. Он был актером золотого века Голливуда, писателем, филантропом и послом доброй воли Госдепартамента США. У Дугласа четверо детей, двое из которых, Майкл и Эрик, стали актерами, а двое других, Джоэль и Питер — продюсерами.

Фильмография Кирка Дугласа включает 95 проектов, среди которых такие как «Тропы славы», «Спартак», «Туз в рукаве», «Злые и красивые», «Жажда жизни» и другие.