В Петербурге увеличилось количество белок и лисиц

В Санкт-Петербурге второй год подряд специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают снижение загрязнения воздуха.

Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по природопользованию, за минувший год значительно увеличилось количество диких животных, которые мигрировали через город. Так, в 2019 году выросло число лосей с 40 до 53), белок (со 199 до 513), зайцев-беляков (с 152 до 424) и лисиц (с 70 до 85). Вместе с тем почти в два раза снизилось число куниц (с 32 до 17).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области популяция зайцев-русаков оказалась под угрозой. Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Тусай» включили в реестр недобросовестных поставщиков.