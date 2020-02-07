Ночью в деревне Лопухинка сгорел дом

Жилой дом в Ломоносовском районе Ленобласти загорелся в ночь на пятницу, 7 февраля, сообщили в главке МЧС по городу и области.

Жители деревни Лопухинка сообщили о пожаре в экстренные службы в половину первого ночи. Там загорелся жилой дом. Тушить пожар направили две дежурные смены пожарных частей — всего восемь огнеборцев и две спецмашины.

На месте происшествия пожарные выяснили, что площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Справиться с огнем им удалось примерно за час — в 1:43 спасатели сообщили, что пожар потушен.

Данные о возможных пострадавших при пожаре не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина отравилась дымом при пожаре в Дерптском переулке. Огонь распространился по кухонной мебели. Площадь пожара составила 8 «квадратов».