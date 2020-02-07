На кладбищах Петербурга заканчивается место

На кладбищах Петербурга заканчивается место
Кладбище в Петербурге. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

На петербургских кладбищах сокращается количество свободного пространства. При этом территорию расширять не торопятся — в Генплан переведено всего 187 гектаров земли из 530 га запрошенных.

Расширить территорию городских кладбищ пытается СПб ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела», подведомственное комитету по промышленной политике Петербурга.

Например, на Пулковском меридиане к зоне Южного кладбища пытались присоединить 192 га общественно-деловой и рекреационной зон, а также добавить 72 га с восточной стороны, пишет АБН.

Кроме того, планируется расширить и Громовское кладбище на 0,09 га. Однако, на данный момент комиссия по внесению изменений в Генплан одобрила только 5,9 га на расширение Северного кладбища, а также 0,1 га к воинскому захоронению «Осиновая Роща».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разрешили построить три школы и четыре детсада.

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