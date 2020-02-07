Кудашов рассказал об ошибках в матче с Финляндией

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в матче против Финляндии в стартовом матче Шведских хоккейных игр — третьего этапа Евротура.

Он рассказал о главных ошибках своих подопечных в этом матче и отметил, что в следующем болельщики увидят другую игру.

«Мягенько играли в атаке, надо было сыграть агрессивнее. Игра пошла равной, где-то с нашим интересом, но голов это нам не принесло», — сказал главный тренер, сообщает «Матч- ТВ».

Напомним, Россия проиграла Финляндии в первом матче Шведских игр со счетом 0:3. Все три шайбы били заброшены в ворота российской сборной в первом периоде. По мнению экспертов, причиной поражения стала плохая сыгранность игроков.

Следующий матч состоится в Стокгольме 8 февраля. Россия сыграет со Швецией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хоккеисты СКА впервые в сезоне одолели «Спартак». Для победы хватило одной шайбы. Игра завершилась со счетом 0:1, единственный гол забил Антон Белов.