Петербургские дороги обезопасят за 3,5 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал в Министерстве внутренних дел во время рабочей поездки в столицу. В МВД он обсудил осуществление национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба администрации градоначальника, всего на эту программу выделили 3,5 млрд рублей. За прошлый год на реализацию национального проекта было потрачено полмиллиарда рублей. А в этом году сумму увеличили на треть.

По словам Беглова, в последнее время Смольный начал делать акцент на обучении ПДД учеников начальных классов. Для этого власти приобретают специальные мобильные автогородки, которые размещают в школах и детских садах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал Фурсенко о реализации нацпроектов «Образование» и «Наука».