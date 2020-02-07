ГИБДД в Петербурге устроит охоту на пьяных водителей

В феврале Госавтоинспекция проведет в Петербурге сразу несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей.

Так, в ночь с 7 на 8 февраля и с 21 на 22 февраля 2020 года сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах города, с 8 на 9 февраля и с 22 на 23 февраля рейды проведут в Ленобласти, сообщили в УГИБДД по Петербургу.

В этом году в Петербурге были задержаны 1272 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 4 февраля на Шуваловском проспекте в стену жилого дома влетел Skoda Kodiaq. По словам очевидцев, водитель иномарки был пьян. Они отметили, что мужчина еле стоит на ногах.