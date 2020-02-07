Подозреваемого в «минировании» учебного заведения на Обводном задержали

Одно из учебных заведений в Адмиралтейском районе проверили на наличие взрывных устройств. Причиной этого стало анонимное сообщение о минировании.

Неизвестный 4 февраля позвонил в экстренную службу и заявил, что зданию на набережной Обводного канала грозит взрыв.

«Информация была незамедлительно проверена и своего объективного подтверждения не получила», — сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На следующий день около пяти вечера сотрудникам Центра «Э» удалось установить личность неизвестного. Как полагают правоохранители, звонок совершил 53-летний петербуржец. У мужчин изъят телефон. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали школы и детские сады.