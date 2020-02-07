В квартире на Казначейской нашли мертвую годовалую девочку

В одной их квартир в Адмиралтейском районе обнаружили труп годовалого ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 6 февраля от медиков в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Казначейской улице обнаружен труп девочки 2018 года рождения. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Известно, что семья, где жила девочка, неполная, на учете в органах надзора не состоит. Девочка болела с 27 января, у нее наблюдалась высокая температура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали четырехмесячного ребенка с признаками удушья. Голова его была закутана в одноразовую пеленку. Произошло это, вероятно, когда отец уснул.