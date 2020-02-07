Траулер с рыбаками из Ленобласти затонул в водах Эстонии

Российское промысловое судно затонуло в водах на территории Эстонии. Траулер вышел из ленинградского порта «Приморский» и затонул в Балтийском море. Все моряки спаслись.

Как сообщает Delfi, рыболовецкое судно «Поньгома» потерпело крушение на половине пути из эстонского Вийнисту в Хельсинки. Все произошло в 15 милях от полуострова Юминда. Там у судна сломалась система рулевого управления, вода затопила два отсека, после чего траулер обесточился.

Сигнал бедствия с траулера поступил примерно в полночь 6 февраля. Первым на помощь откликнулся либерийский танкер, экипаж которого заметил плот с людьми в воде. Моряков достали из воды.

На месте происшествия также работали спасатели финского Порвоо, вертолет из Хельсинки, судна из Эстонии и еще один вертолет.

Пятерых пострадавших госпитализировали в таллинскую больницу. Двоих отправили в Хельсинки. Все члены экипажа — граждане России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет.