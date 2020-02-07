В Заксобрании предложили закрепить в Конституции принцип двух столиц

В Законодательном собрании Петербурга состоялись слушания поправок в Конституции РФ. Одной из тем обсуждения стало закрепление в России принципа двух столиц.

Предложение озвучил депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Егоров. Парламентарий отметил, что идея наделить Петербург наравне с Москвой столичным статусом принадлежит не ему, но обсудить её стоит.

«Мы видим, что многие структуры федеральные переносятся в Санкт-Петербург, и мне кажется эта идея — да, это новелла, но она интересна, и мне кажется, что рабочей группе стоило бы ее обсудить», — приводит слова Егорова Regnum.

Депутат пояснил, что предложение поступило от одного из жителей Москвы. Письмо, вероятно, пришло в адрес спикера городского парламента Вячеслава Макарова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением.