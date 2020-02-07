Пелагея пожаловалась на травлю после развода с хоккеистом Телегиным

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с хоккеистом Телегиным
Пара была вместе около трех лет.Фото: instagram.com/pelageya

Певица Пелагея пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ.

Певица сообщила на своей странице в Instagram о том, что после разрыва с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным на нее обрушился поток слухов с целью окончательно рассорить ее с бывшим мужем.

Пелагея считает, что заказчики травли имеют финансовую заинтересованность в этом.

Пара была вместе около трех лет. В браке у певицы и хоккеиста родилась дочь. Ранее Пелагея, комментируя развод, выразила надежду, что Телегин останется хорошим отцом и продолжит общаться с дочерью. О причинах развода она не рассказывала. Она призналась, что не очень рада разводу, но они с бывший мужем решают все вопросы без ссор. Артистка заявила – она хочет сохранить хорошие отношения с хоккеистом ЦСКА ради ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея интригует поклонников, отвечая на вопросы о беременности. Певица не любит рассказывать подробности личной жизни, но все-таки проговорилась.

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