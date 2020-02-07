Земельный участок в Пикалево заваливают отработанным грунтом

Земельный участок в Пикалево заваливают отработанным грунтом
Информация направлена в контрольно-надзорные органы. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"

После жалоб жителей города Пикалево на предположительно незаконное размещение отходов на земельном участке на Спрямлённом шоссе экологи организовали проверку.

Выяснилось, что на земельном участке с категорией земли – земли населенных пунктов и с разрешенным использованием – для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, ведется массовое размещение грунта, сообщает общественная экологическая организация «Зеленый Фронт».

Вывоз грунта осуществляется с объекта строительства компрессорной станции «Пикалевская». Работы вели две грузовые машины. Информация об этом направлена в контрольно-надзорные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.

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Земельный участок в Пикалево заваливают отработанным грунтом
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