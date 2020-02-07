На Загребском задержали двух драчунов

Молодые люди громко кричали, матерились и дрались. Их отвезли в отделение.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Загребском бульваре – там двое молодых парней по непонятной причине подрались. Весь район, уверяет свидетель, слышал громкие крики и нецензурную брань. Один из участников конфликта пытался разнять агрессоров, но ничего не вышло. Горожане вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали нарушителей порядка и отвезли их в отделение.

«Ну и ладно, бывает, пятница, все же живы»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у ТЦ «Зебра» околофутбольная группировка собралась для драки, но помешала полиция.