На Ленинском каршеринг чуть не задавил пешехода

На Ленинском каршеринг чуть не задавил пешехода
Водительница прибывает в шоке. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автомобиль, стараясь объехать человека, врезался в забор.

Все случилось сегодня вечером, 7 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Ленинском проспекте. Там каршеринг «Хендай» чуть не сбил пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения, водителю пришлось предпринимать меры – в результате машина угодила прям в забор.

Водитель, кажется, не пострадала, но прибывает в шоковом состоянии. Непонятно, есть ли травмированные и как они себя чувствуют. Машина же выглядит помятой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной после ДТП образовалась плотная пробка. Очевидцы не уточняют, есть ли пострадавшие. В результате инцидента проезд к ЗСД оказался затруднен.

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