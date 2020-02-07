На Ленинском каршеринг чуть не задавил пешехода

Автомобиль, стараясь объехать человека, врезался в забор.

Все случилось сегодня вечером, 7 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Ленинском проспекте. Там каршеринг «Хендай» чуть не сбил пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения, водителю пришлось предпринимать меры – в результате машина угодила прям в забор.

Водитель, кажется, не пострадала, но прибывает в шоковом состоянии. Непонятно, есть ли травмированные и как они себя чувствуют. Машина же выглядит помятой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной после ДТП образовалась плотная пробка. Очевидцы не уточняют, есть ли пострадавшие. В результате инцидента проезд к ЗСД оказался затруднен.