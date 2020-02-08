В работе Twitter зафиксирован массовый сбой

В работе Twitter зафиксирован массовый сбой
Большинство пользователей жаловались на то, что не могут зайти на сайт соцсети. Фото: Pixabay

В ночь на 8 февраля в работе социальной сети Twitter произошел сбой.

По данным портала Downdetector, большинство пользователей жаловались на то, что не могут зайти на сайт соцсети. Кроме того, с неполадками в работе приложений столкнулись 34% пользователей iPhone или iPad, а также 18% пользователей Android.

Больше всего жалоб поступило из США, Великобритании и Японии. В России о проблемах чаще всего сообщали жители Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои на мировых интернет-ресурса.

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