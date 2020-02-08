Ривалдо рассказал, кто может заменить Месси в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо рассказал, кто может заменить нападающего Лионеля Месси в составе каталонской команды.

Он посоветовал каталонскому клубу обратить внимание на бразильского форварда «ПСЖ» Неймара. По его словам, бразилец способен заменить лидера каталонцев Месси, когда аргентинец не сможет сам «вытягивать» матчи.

«Клуб должен искать того, кто сможет помогать Месси и заменить его, когда это необходимо, и, по моему мнению, Неймар — как раз такой игрок», — сказал Ривалдо, сообщает Goal.

Накануне стало известно, что нападающий «Барселоны» Месси признал, что не собирается уходить из клуба до конца действия соглашения, то есть до 30 июня 2021 года. Что он собирается делать после – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз. Месси в сезоне 2018/19 выиграл чемпионат Испании в составе своего клуба. 36 забитых мячей позволили ему стать лучшим бомбардиром турнира.