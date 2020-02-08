Ривалдо рассказал, кто может заменить Месси в «Барселоне»

Ривалдо рассказал, кто может заменить Месси в «Барселоне»
Месси не собирается уходить. Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо рассказал, кто может заменить нападающего Лионеля Месси в составе каталонской команды.

Он посоветовал каталонскому клубу обратить внимание на бразильского форварда «ПСЖ» Неймара. По его словам, бразилец способен заменить лидера каталонцев Месси, когда аргентинец не сможет сам «вытягивать» матчи.

«Клуб должен искать того, кто сможет помогать Месси и заменить его, когда это необходимо, и, по моему мнению, Неймар — как раз такой игрок», — сказал Ривалдо, сообщает Goal.

Накануне стало известно, что нападающий «Барселоны» Месси признал, что не собирается уходить из клуба до конца действия соглашения, то есть до 30 июня 2021 года. Что он собирается делать после – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз. Месси в сезоне 2018/19 выиграл чемпионат Испании в составе своего клуба. 36 забитых мячей позволили ему стать лучшим бомбардиром турнира.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
барселона лионель месси Неймар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчинском районе ночью сгорел дом
Ривалдо рассказал, кто может заменить Месси в «Барселоне»
Каршеринг припарковался в кювете на Маршала Мерецкого
Водитель на Гелендвагене скрылся с места ДТП на КАД
В Канаде подали иск к Ирану из-за сбитого украинского самолета
Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания по делу об импичменте
На Матроса Железняка спасатели потушили горящую квартиру
На Первомайском проспекте сгорел припаркованный Porsche