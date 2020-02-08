В комздраве назвали причину госпитализации вернувшихся из Китая петербуржцев

Медики начали госпитализировать в Боткинскую инфекционную больницу вернувшихся из китая жителей Петербурга. В комитете по здравоохранению заявили, что в больницу забирают только пассажиров с симптомами ОРВИ.

В Боткинскую больницу госпитализируют только тех пассажиров, у которых есть симптомы ОРВИ, рассказали «Мойке78» в комздраве. Пассажиров проверяют на наличие заболеваний еще в аэропорту. Там проводят первичный тест, а после еще один. Больным предлагают двухнедельную госпитализацию, поскольку вирус может проявиться как раз в течение 2-14 дней.

В комздраве уверены, что такие меры «продиктованы санитарным благополучием граждан и петербуржцев».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Мурино проверяют в Боткина на коронавирус.