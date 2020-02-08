«Зенит» должен выкупить Осорио, если тот сыграет в 5 матчах в РПЛ

Соглашение футболиста рассчитано до конца текущего сезона.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем сообщает «Матч.ТВ», ссылаясь на собственные источники. Петербургский клуб «Зенит» должен будет выкупить Йордана Осорио у «Порту», если игрок пять раз сыграет в матчах РПЛ. В противном случае российская команда будет обладать лишь приоритетным правом на трансфер.

Напоминаем, что Осорио уже принял участие в двух матчах из пяти. Пока что он не забил ни одного гола. Его контракт с «Зенитом» истечет в конце сезона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ривалдо рассказал, кто может заменить Месси в «Барселоне». Он посоветовал каталонскому клубу обратить внимание на бразильского форварда «ПСЖ» Неймара. По его словам, бразилец способен заменить лидера каталонцев Месси, когда аргентинец не сможет сам «вытягивать» матчи.