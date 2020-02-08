«Зенит» должен выкупить Осорио, если тот сыграет в 5 матчах в РПЛ

&#171;Зенит&#187; должен выкупить Осорио, если тот сыграет в 5 матчах в РПЛ
Йордан Осорио пришел в команду 31 августа 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

Соглашение футболиста рассчитано до конца текущего сезона.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем сообщает «Матч.ТВ», ссылаясь на собственные источники. Петербургский клуб «Зенит» должен будет выкупить Йордана Осорио у «Порту», если игрок пять раз сыграет в матчах РПЛ. В противном случае российская команда будет обладать лишь приоритетным правом на трансфер.

Напоминаем, что Осорио уже принял участие в двух матчах из пяти. Пока что он не забил ни одного гола. Его контракт с «Зенитом» истечет в конце сезона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ривалдо рассказал, кто может заменить Месси в «Барселоне». Он посоветовал каталонскому клубу обратить внимание на бразильского форварда «ПСЖ» Неймара. По его словам, бразилец способен заменить лидера каталонцев Месси, когда аргентинец не сможет сам «вытягивать» матчи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит йордан осорио рпл
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Стрельне и Новом Петергофе построят объекты здравоохранения
«Аэрофлот» доплачивает экипажам за полеты в Китай
В Индии взрыв фейерверков убил более 10 человек
В квартире главы муниципалитета в Петербурге нашли казино
В воскресенье в Ленобласти ожидается потепление
Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Учительница объясняла правила русского языка на примере мата
«Зенит» должен выкупить Осорио, если тот сыграет в 5 матчах в РПЛ