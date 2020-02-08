Учительница объясняла правила русского языка на примере мата

В Уссурийске учительница объясняла правила русского языка на необычном примере. Дети выучили новую фразу с нецензурной лексикой.

Как сообщает прокуратура Приморского края, надзорный орган начал проверку. В Сеть выложили видео, на котором педагог вместе с учениками разбирает правописание нецензурной фразы. Видео сняли ученики из школы №14. Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей.

Между тем, директор школы рассказал, что события на видео произошли полтора года назад, передает РИА Новости. Руководство учебного заведения провело служебное расследование, однако оснований для отстранения учителя не были найдены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туалет в красноярской школе превратили в учительскую.