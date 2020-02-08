Круговой поблагодарил «Зенит» за помощь в восстановлении

Круговой поблагодарил &#171;Зенит&#187; за помощь в восстановлении
Даниил Круговой. готов тренироваться. Фото: Instagram.

Защитник посетовал на «черную» полосу в жизни, из-за которой он получил несколько травм.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем говорится на сайте «сине-бело-голубых». Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий сейчас за «Уфу», рассказал, как проходит его реабилитация. Он признался, что ему очень помогает медицинский штаб петербургской команды. Сейчас футболист может выходить на поле и потихоньку начать тренировки, чтобы прийти в норму.

Круговой находится вместе с «Зенитом» в Испании, где погодные условия позволяют тренироваться. Игрок надеется, что в ближайшем будущем травм не предвидится: их и так слишком много. Напоминаем, что защитник повреждал пятую плюсневую кость, пах и бедро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» должен выкупить Осорио, если тот сыграет в 5 матчах в РПЛ.

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