Кудашов: Ошибки в матче с Швецией были детскими

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение от команды Швеции в матче Евротура.

«Ошибки у нас были совсем детские. На этом уровне нельзя передерживать шайбу, чтобы тебя накрывал соперник, и удаляться. Из этого и вылез такой результат», — сказал тренер, сообщает ТАСС.

Сборная России проиграла Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр со счетом 2:5. В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Павел Порядин и Павел Кудрявцев.

Ранее Россия проиграла Финляндии в первом матче Шведских игр со счетом 0:3.

В заключительном матче Шведских игр сборная России встретится с Чехией 9 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хоккеисты СКА впервые в сезоне одолели «Спартак». Для победы хватило одной шайбы. Игра завершилась со счетом 0:1, единственный гол забил Антон Белов.