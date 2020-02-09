Пожарные потушили «однушку» в Кронштадте за 20 минут

Пожарные потушили &#171;однушку&#187; в Кронштадте за 20 минут
Спасатели тушили огонь 20 минут. Фото: Pixabay

На улице Юрия Инге в Кронштадте произошел в пожар в квартире жилого дома. Огонь тушили 14 спасателей.

Все произошло сегодня утром, 9 февраля, в доме 11. Информация о возгорание поступила дежурному в 11:06. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники пожарно-спасательной части. Спасатели выехали к месту ЧП на трех спецмашинах.

Как сообщили в ГУ МЧС, сотрудники боролись с огнем около 20 минут, к 11:27 пламя было потушено. В результате обгорела обстановка на площади 5 «квадратов».

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жителям Северной столицы поступают сообщения от ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Жителей предупредили об ухудшении погоды.

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