Петербуржцев насторожили SMS о штормовом ветре в понедельник

Петербуржцев насторожили SMS о штормовом ветре в понедельник
Петербург. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Жителей Северной столицы насторожили поступившие на мобильные телефоны сообщения с предупреждением об ухудшении погоды.

В понедельник, 10 февраля, в городе ожидается сильное усиление юго-западного и южного ветра. Такое сообщение рассылает горожанам ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Уточняется, что порывы ветра могут достигнуть до 15-20 м/с. Дуть будет с юга и юго-запада. Также возможна гололедица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии около «Новой Голландии». Двое пешеходов двигались по тротуару, когда их сбила иномарка. В результате мужчины и женщина были госпитализированы.

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