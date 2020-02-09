Автоледи на Mercedes сбила мужчину и женщину рядом с «Новой Голландией»

Автоледи на Mercedes сбила мужчину и женщину рядом с &#171;Новой Голландией&#187;
Пешеходов госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице на набережной Ново-Адмиралтейского канала произошло ДТП с участием пешехода. Автоледи за рулем легкого авто марки Mercedes сбила двух человек.

Все произошло сегодня, 9 февраля, в два часа дня. По предварительным данным, 52-летняя женщина, управляющая иномаркой, сбила мужчину и женщину, которые шли по тротуару около дома 2.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате аварии пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, второго пешехода в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу.

В настоящее время устанавливаются причины наезда. Возможно, автоледи не справилась с управлением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании жителей Тосно, стрелявших по машине. Мужчины вооружились самодельным ружьем.

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