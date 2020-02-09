В Тосно трое пьяных приятелей стреляли по машине своего соседа из самодельного ружья

В Тосненском районе Ленобласти правоохранители задержали трех мужчин, повредивших машину местного жителя.

Инцидент произошел в субботу, 8 февраля, на Промышленной улице в Тосно. В отдел полиции обратился 38-летний житель. По словам заявителя, у дома №1Б повредили его машину.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, трое пьяных мужчин стреляли из самодельного ружья по автомобилю заявителя.

К месту происшествия оперативно прибыли полицейские и задержали трех человек. Выяснилось, что мужчины из хулиганских побуждений произвели не менее двух выстрелов в сторону припаркованного рядом автомобиля Hyundai Matrix. Они повредили своими действиями крыло, капот, фару, бампер, а также лобовое стекло.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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